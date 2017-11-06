為徐生明盃少棒站台 林子偉、林益全憶徐總

〔記者徐正揚／台北報導〕第5屆徐生明盃少棒賽將於11月25日在高雄美濃開打，本屆繼續朝「國際化」前進，邀請日本東京中野少棒、南韓首爾麗水西國小參賽，並首次有小馬聯盟3位外籍裁判執法。

本屆的主題是「感恩」、「傳承」，獲得味全公司授權無償使用味全龍隊商標，製作復刻原版球衣、Ｔ恤、帽Ｔ，外套等商品協助籌措活動經費，前龍隊黃平洋、羅世幸、陽介仁、洪正欽、郭建霖、許聖杰等球員也會到場舉行簽名會。

第4屆參與的林益全、今年升上大聯盟的林子偉與胡智為，賽事期間都會到場指導小朋友，並主持「棒球教室」分享心得，林子偉表示，還在紅襪小聯盟時，返台期間都隨義大犀牛春訓，受過徐總幫助，很高興有機會回饋徐總。

「雖然相處時間不是很久，但覺得徐總人蠻好的，常會跟我講很多心理層面的東西。」林子偉說。

林益全表示，每年徐生明盃開打，就是他準備明年的動力，「當小朋友動起來，我也就動起來」，因為給自己設定「每支安打捐500元」的目標，希望明年多打安打，每年都能達成至少捐10萬元給徐生明盃。

徐生明棒球發展協會秘書長謝榮瑤表示，基層賽事募款不易，感謝客委會、體育署、高雄市政府、黑松公司等單位協助，能再次邀請是靠君鴻酒店連續2年贊助百萬，本屆除了客家電視台繼續轉播，還增加博斯運動網、Youtube、麥卡貝約10個平台。

第五屆徐生明盃少棒錦標賽記者會，富邦選手林益全（左）、旅美棒球紅襪隊選手林子偉（右）一同出席代言，邀請全民一同參與。（記者王藝菘攝）

第五屆徐生明盃少棒錦標賽記者會。（記者王藝菘攝）

第五屆徐生明盃少棒錦標賽記者會，富邦選手林益全（中）、旅美棒球紅襪隊選手林子偉（右）與徐生明夫人謝榮瑤（左）一同出席，邀請全民一同參與。（記者王藝菘攝）

第五屆徐生明盃少棒錦標賽記者會 ，旅美棒球紅襪隊選手林子偉。（記者王藝菘攝）