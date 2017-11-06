NBA》甜瓜被判惡意犯規逐出場 魏少爆氣力挺：根本胡扯！

雷霆「甜瓜」安東尼因2級惡性犯規遭判出場。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆今作客拓荒者打出火氣，雷霆「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）在第2節結束前4分27秒因切入時太過用力擊中拓荒者中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）的臉部，被判2級惡性犯規，遭驅逐出場，不過雷霆教頭力挺子弟兵，「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）也爆氣挺「甜瓜」認為這次的判決有夠扯。

裁判莫特（Rodney Mott）在賽後解釋：「我們認為那個身體接觸是很刻意的，他用手肘打到諾基奇並不是一個正常的籃球進攻動作，非常不自然，因此吹判他是二級惡意犯規。」

不過雷霆總教練唐納文（Billy Donovan）賽後受訪時表示：「我從未見過有人進算加罰後就被判罰退場。」明顯對於安東尼被判犯規出場感到不滿。

而雷霆一哥「魏少」魏斯布魯克爆氣挺隊友，表示：「這根本就是胡扯，這個吹判一點都沒有道理，你不能因為像這樣的胡扯把他逐出場外，他是在上籃為什麼不能保護自己！」