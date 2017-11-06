NBA》湖人驚險擊敗灰熊 主場拉三連勝

羅培茲繳全隊最高21分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天交手灰熊，靠著全隊6人得分上雙，羅培茲（Brook Lopez）和英葛蘭（Brandon Ingram）合力攻下41分，率隊以107：102擊退灰熊，在主場拉出三連勝。

開賽雙方打得膠著，首節打完湖人小贏3分，次節倒數三分半鐘，英葛蘭接連上籃得手，一口氣砍進14分，半場結束湖人取得8分領先。

易籃後湖人外線爆發，羅培茲率先開火、接著波爾（Lonzo Ball）、庫茲馬（Kyle Kuzma）和卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）也接連飆進三分彈，第三節湖人最多領先22分。決勝節灰熊雖一度將比數追到3分差，不過卡德威爾波普倒數19.1秒跳投得手鎖住勝利，終場湖人以5分之差驚險獲勝。

湖人此役多點開花，羅培茲繳全隊最高21分，英葛蘭貢獻次高的20分，卡德威爾波普和克拉克森（Jordan Clarkson）分別進帳15分，庫茲馬則是13分11籃板「雙十」演出。

灰熊方面以替補上場的T.艾文斯（Tyreke Evans）拿下全場最高26分，康利（Mike Conley）拿到23分，總計四人得分達雙位數。

英葛蘭拿下20分。（美聯社）

庫茲瑪此役繳「雙十」成績。