體育署打臉體總：民眾網路報名協會仍有效

體育署長林德福。（資料照，記者張議晨攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕針對中華民國體育運動總會今日發布新聞稿，聲明該會11月4日召開臨時會員大會決議，在該會網站設置的協會會員預報名專區關閉前、已報名民眾之資料作廢之事，體育署也發表聲明打臉回應：「民眾填送之申請資料皆完整保存在該署網站，報名仍然有效，截止報名後資料將逐一送交各協會審理，並無體總所稱作廢問題，透過該專區的申請資料僅係代收轉送的做法，並呼籲各體育團體了解體育署的用意與善意。

體育署表示，民眾預報名作業的規劃與執行，考量的不僅是分攤協會改選事務、避免人頭會員爭議等，同時也是慮及各協會研修章程進度不一，且許多協會原組織章程對於會員資格有所限制，在協會修正章程並經會員大會通過前，似不宜受理新會員申請，因此該署才基於善意推動預報名，希望相關體育團體能以平常心看待這項作業的用意，並秉持國體法開放民眾參與的精神，無正當理由不任意拒絕民眾之申請加入，以回應社會殷切期望體育改革之訴求。

體育署網站將接續提供民眾預報名管道，歡迎各協會、地方體育會、公司企業及學校等，透過連結該署首頁報名網頁，響應蔡英文總統「金牌入股計畫」，一起揪團加入協會及體育改革行列。