運動讓銀髮族找回健康 南台灣不老勇士相約明年再「GO來」

富邦人壽不老勇士GO盃南區賽事落幕，樂齡組自立隊 與壯齡組全鎰營造都是大贏家。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕富邦人壽不老勇士GO盃南區賽事，已在高雄福誠高中綜合球場圓滿落幕，樂齡組自立隊12：4戰勝左營四海而奪冠；壯齡組則由全鎰營造B以15：12險勝自立隊掄元。此外，高健財在隊友推薦報名下出賽，以一分鐘內狂飆11顆三分球贏得三分球大賽。

富邦推動運動發展不遺餘力，尤其是國人熱愛的籃球，除了剛結束的富邦勇士系際冠軍盃、向下扎根的富邦小勇士籃球營，也特地舉辦富邦人壽不老勇士GO來盃第二屆，同時把規模升級至北、高兩地先後開打，大會考量選手年齡、體力，把賽事劃分成壯齡、樂齡兩組，讓參賽者戰力平均，比賽更加完善安全。

富邦此次特地邀請高雄應用科技大學國民運動中心在現場搭建體適能檢測站，包含身體組成分析、柔軟、肌力、心肺能力等多項檢測，希望藉由專業人士，以專業數據及知識顛覆樂齡人士不宜從事籃球等激烈運動的傳統看法。全場最高齡參賽者、70歲的李繼祖也至檢測站進行體適能測驗，李伯伯透露過去做過健檢，但運動安全評估、體適能測試是首次嘗試，感覺很新鮮，經過多項測試後李伯伯說：「過去曾打過橄欖球，因為常常運動，懂得如何技巧性調整呼吸，剛剛踩完心肺其實不會很喘，身體也沒有任何不舒服的反應。」

體適能檢測站老師陳秀惠表示，多數銀髮族缺乏活動肌肉量大量流失，但李伯伯四肢肌肉量都在正常標準，十分難得，此次受邀參與不老勇士GO來盃參賽者身體能力都很棒，與其他同齡長者身體機能有很大落差。

本屆最高齡參賽者、70歲的李繼祖（中）進行體適能測驗，感覺很新鮮 。（大會提供）