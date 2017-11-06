沒場地、船艇舊 台中划船苦練全運奪金銀銅

台中市今年在全國運動會划船項目拿下1金1銀1銅，划船委員會主委張滄沂（右4）特別舉辦慶功宴，並頒發獎金鼓勵。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕全國運動會日前落幕，台中市在西式划船拿下1金1銀1銅，台中市體育總會划船委員會特別舉辦慶功宴鼓勵選手，因台中市至今沒有訓練場地，選手平時都要遠赴南投日月潭訓練，僅有的3艘訓練船，也是使用10年的舊船，不過選手很爭氣，還是拿下不錯的成績，希望市府早日解決場地和裝備不足的問題。

今年在宜蘭舉辦的全國運動會，台中市在划船項目由李佩珍、陳晴萱在女子輕量雙人雙槳拿下金牌，張峻憲、陳柏華則在男子公開雙人雙槳奪下銀牌，李佩珍並在女子輕量單人雙槳再奪1面銅牌，總成績1金1銀1銅，台中市體育總會划船委員會主委張滄沂為了慰勞選手，特別舉辦慶功宴，並頒發獎金肯定選手的努力。

台中市今年在全國運動會划船項目拿下1金1銀1銅，不過因沒有適合場地，選手都要遠赴南投日月潭練習。（記者陳建志翻攝）

目前就讀國立台灣體育大學的李佩珍，此次奪下1金1銅，她說前後練習划船已經10年，每天包括水上、陸地和重量訓練，都要花費約8個小時，因台中沒有適合的場地，只能到日月潭進行訓練。

張滄沂說，台中從民國97年開始推動划船運動，但台中至今都沒有適合的划船訓練場，選手需遠赴日月潭練習，單程距離就要66公里，實在很不方便，尤其目前使用的3艘訓練船，都是10年前縣政府時補助購買，因數量不足、老舊，不但訓練時常需跟暨南大學、水里商工借用，就連這次比賽部分項目也是跟別人借船才順利出賽，希望市府能重視，早日解決場地、裝備不足的問題。

市府運動局主秘郭明洲今天表示，目前輕艇可在大里康橋訓練，但西式划船需有長達2公里的直線水道，目前台中市確實沒有符合的水域，選手需到日月潭進行訓練，未來配合河川整治，會積極尋找適合的水域，至於船艇不足的問題，運動局今年成立後就發現此問題，已經完成招標購買4艘新船，年底前就可交船提供選手訓練使用，解決訓練船老舊、不足的問題。

台中市今年在全國運動會划船項目拿下1金1銀1銅，不過因沒有適合場地，選手都要遠赴南投日月潭練習。（記者陳建志翻攝）