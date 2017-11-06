MLB》達比修有下季何去何從？美媒建議遊騎兵簽回

達比修有上季季中從遊騎兵交易到道奇。（資料照，USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽苦吞2敗，達比修有飽受洛杉磯球迷不諒解，季末成為自由球員的他，在自由市場行情依舊看好，有外媒分析，達比修的前東家遊騎兵仍缺先發輪值，再簽回達比修並非不可能。

《Star-Telegram》報導，遊騎兵的先發輪值還有3個空缺，牛棚又缺乏老將，休賽期勢必投入積極補強。別於日前大聯盟交易傳聞網MLB Trade Rumors才評估達比修名列自由市場首位，有望爭取6年1.6億美元（約新台幣48.5億元）大合約，該網分析達比修的身價可能在世界大賽2戰後下跌，原因是「他並非真正的王牌」，「他有容易怯場的現象，這暴露了他上大舞台的弱點，此外今年是他自2013年後投球量最多，他也許已疲憊不堪，世界大賽的用球搭配滑球對決打者占不了上風。」

話鋒一轉，《Star-Telegram》表示，達比修仍有幫助一支球隊進入季後賽的能力，「而且他在5個賽季中辦到了3次，這仍有王牌的價值，而且遊騎兵了解他、他也熟悉他們。」

除了達比修以外，《Star-Telegram》還點出其他4名遊騎兵可考慮簽下的投手，包括柯布（Alex Cobb）、林恩（Lance Lynn）、凱許納（Andrew Cashner）和瑞德（Addison Reed），而今早才有媒體《CBS Sports》報出遊騎兵有意網羅柯布。