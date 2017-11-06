堅持夢想！他頭骨破碎換上鈦合金頭蓋骨繼續奔馳球場

楊睿愷右腦還留著動頭蓋骨手術的痕跡，但他堅持還想上場踢球。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕堅持夢想，你願意付出什麼樣的毅力和代價？16歲的台灣少年楊睿愷，從小迷上足球，希望能同偶像、葡萄牙籍足球名將「C羅」般風靡球場，去年他獨自赴中國足球學校受訓，正當前途看好之際，今年3月底不幸從宿舍樓上失足跌落樓下，造成頭骨右側碎裂、一度昏迷，醫生悲觀認為，救回恐怕也是半身癱瘓，但楊睿愷返台積極復健，不僅重新站起，更再回球場奔馳，親友和醫生驚嘆「這何止奇蹟、這根本是神蹟！」

剛返台就醫的楊睿愷，醫師擔心他以後會半身不遂。（家屬提供）

楊睿愷從幼稚園就開始踢足球，從小教他踢足球的LION足球俱樂部教練衛政男說，睿愷的體力佳、速度快，身體協調性高，到國中更見優勢，他擔任LION的隊長，更是以身作則教菜鳥球員技巧，照顧安慰跌倒的小球員，球技高超又親切的風範，被大家視為偶像。

睿愷為追求更好的磨練，他主動向家人表達想到中國梅州念足球學校的心願，楊睿愷在申請入學檢測就達到校隊A組標準，去年底還獲得全校「最佳進步獎」。

本來是漸入佳境，沒想到今年寒假結束、睿愷返回學校不久，卻傳來他從3樓陽台跌落2樓地面的意外，他的頭右半部直接觸地、頭骨碎裂，醫院緊急動完手術仍處於昏迷，醫生說情況不樂觀，要家人「做好心理準備」;幸好手術順利，但醫生仍擔心睿愷以後會左半身癱瘓。

他返台 繼續治療住進台大醫院，睿愷在台大裝上鈦合金材質的頭蓋骨，又住了兩個多月醫院進行物理、職能治療和心智復健，醫師在他出院時，語重心長地告訴爸媽，「他恐怕以後無法再踢球了。」

楊睿愷剛開始復健時，必須身穿支架，有人從兩側攙扶，步履蹣跚。（家屬提供）



但是楊睿愷為了心愛的足球，一點都不願認輸，強忍疼痛努力配合復健，原本出嚴重意外被認為救不活的楊睿愷，3個月後竟然重回球場，讓大家都驚訝到說不出話來。

台大醫院腦神經外科醫師楊士弘說，收治楊睿愷時，他腦部積水、半身癱瘓、對外界刺激反應遲緩，難以想像如今睿愷竟然能靠著毅力和家人的鼓勵陪伴，不僅能走路、還能踢球，真是奇蹟。

10月21日在台北市舉辦「夢想盃足球賽」，主辦單位特別請楊睿愷當活動代言人現身說法，雖然至今他的身體狀況還沒恢復完全，睿愷告訴爸媽，他想趕快好起來、重回足球學校繼續學業，陳慧珍委婉地表達希望兒子留在台灣陪爸媽，但睿愷反問媽媽「妳不是從小教我不要輕易放棄夢想嗎？」令媽媽既心疼又驕傲；為了夢想，楊睿愷不畏一切困難、都要堅持到底。

楊睿愷能重回球場，媽媽陳慧珍與家人的全力支持是最大因素。（記者翁聿煌攝）

堅持夢想永不放棄的楊睿愷。（記者翁聿煌攝）