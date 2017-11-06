2017 台北世大運

中職》中信兄弟開第一槍 釋出羅國華

2017/11/06 20:44

〔記者徐正揚／台北報導〕中信兄弟今天開會討論戰力調整，晚間羅國華率先在臉書公布自己被釋出，他寫道「謝謝球團這幾年的照顧以及球迷朋友的關心！我會帶著兄弟的精神繼續努力下去」。

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