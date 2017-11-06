中職》教練團批「自我且難溝通」 林煜清遭中信兄弟釋出

林煜清（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕28歲的「奶茶」林煜清今天確定遭到中信兄弟釋出，所屬展逸經紀公司晚間在「Be Heroes」臉書轉述球團提出的釋出原因，是教練團認為林煜清「自我」且「難以溝通」，認為「這讓為球隊奮鬥了6年的球員感到徹底心寒」。

以下是臉書全文：

很遺憾的，林煜清在稍早收到球隊正式通知，

明年將不會續約。

季後挑戰賽前確定沒將林煜清帶入名單，

當時球隊第一時間給球員說法是無關團隊、紀律，單純是對戰數據考量。

但今天下午和領隊碰面詳談，

領隊又告知原因是教練團認為煜清「自我」且「難以溝通」。

林煜清進入職棒6個球季，

時時刻刻皆以加強自己、幫助球隊為目標，

對於教練團給予的任務都是盡力調整，

先發、牛棚角色轉換，

也從來沒有任何埋怨，

為了延續選手生涯，

林煜清自費聘請訓練師、防護員，

甚至一同協助其他有需求的隊友。

今年外籍教練加入球隊，

教練團也與煜清多次就訓練方式、投球策略做討論，

林煜清也以開放的態度，

樂於與教練團討論並接受指導，

直到今日領隊告知之前，

我們從未實際從教練身上感受到所謂「教練團認為難以溝通」，

更不解既然球隊認為此一狀況從季初就一直存在，

為何直至此一時刻才告知球員。

林煜清要的並不是有一份新合約留在中信，

我們只是不願擔負虛構的「自我」、「難以溝通」罪名，

這讓為球隊奮鬥了6年的球員感到徹底心寒。