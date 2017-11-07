MLB》自由市場今開張 哈斯默居首獲5.25億合格報價

哈斯默等9人獲合格報價。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟自由市場今正式開張，共有9位自由球員獲得合格報價，美媒認為邁入重建的皇家將積極留下奪冠功臣哈斯默（Eric Hosmer），小熊強投阿里耶塔（Jake Arrieta）和戴維斯（Wade Davis）則被預期將拒絕合格報價。

邁入重建、有意壓低團隊薪資的皇家，今年向三位球員提出合格報價，包括明星一壘手哈斯默、三壘手摩斯塔卡司（Mike Moustakas）和中外野手肯恩（Lorenzo Cain）。大聯盟官網認為，皇家將傾力留下哈斯默，盼倚重其領導能力指導年輕球員，協助球隊重建。

28歲的哈斯默本季繳出25轟94打點，.318/.385/.498的打擊三圍是生涯最佳，今年也順利入選最終名單，有機會角逐生涯第四座金手套獎座。小熊強投阿里耶塔和終結者戴維斯也獲合格報價，但美媒認為兩人都將拒絕接受。

今年的合格報價為1740萬美元（約新台幣5.25億元），接獲原母隊提出合格報價的球員將有10天的時間可以決定是否接受，需在美國時間11月16日之前回覆。根據新版勞資協議，接獲合格報價的自由球員若與別隊簽約，原母隊將獲得選秀權做為補償。

2017年獲得合格報價之球員：

皇家 Eric Hosmer

皇家 Mike Moustakas

皇家 Lorenzo Cain

小熊 Jake Arrieta

小熊 Wade Davis

光芒 Alex Cobb

洛磯 Greg Holland

紅雀 Lance Lynn

印地安人 Carlos Santana

2017年未獲合格報價之球員：

洋基 CC Sabathia

光芒 Logan Morrison

遊騎兵 Andrew Cashner

紅人 Zack Cozart