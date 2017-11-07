2017 台北世大運

MLB》名人堂票選下月揭曉 TJ手術始祖名投再度叩關

2017/11/07 09:58

〔體育中心／綜合報導〕一年一度的名人堂盛會即將到來，今年共有10人風光入圍，包含9位球員和1位公會執行長，由1970至80年代的名將蓋維（Steve Garvey）、莫里斯（Jack Morris）和約翰（Tommy John）等人領銜，票選結果將在美國時間12月10日於佛州揭曉。

名人堂今公布本年度票選名單，10度入選明星賽的一壘手蓋維居首，生涯豪奪254勝、曾在1991年世界大賽完投完封10局的莫里斯榜上有名。奮鬥26年斬獲288勝、因動大聯盟首例手肘尺側副韌帶修補手術、而名留青史的約翰格外吸睛，他在2009年最後一次入選機會得票率僅31.7％，因名人堂資深委員會推薦得以再次挑戰，台將陳偉殷所屬馬林魚的現任總教練馬丁利（Don Mattingly）也獲票選資格。

已故的大聯盟球員工會執行長米肋（Marvin Miller）也再度入圍票選名單，他在1966年至1982年間任職於公會，被譽為棒球史上前三大重要人物之一，今年將是第7次叩關名人堂，米勒曾在2008年寫信給名人堂，表示自己不想再被放進入圍名單，米勒已在2012年過世，享年95歲。

根據名人堂規定，球員至少需有10年以上大聯盟資歷，退休5年後未再重返大聯盟才有票選資格，將由全美棒球記者協會16位成員擔任評審委員，需獲75%得票率、12票肯定才能進駐古柏鎮。

2018年度名人堂入圍名單：

Steve Garvey
Jack Morris
Tommy John
Don Mattingly
Dale Murphy
Dave Parker
Ted Simmons
Luis Tiant
Alan Trammell
Marvin Miller

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