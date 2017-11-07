中職》外甥張正偉遭釋出 張泰山發聲了

張正偉（右）。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟昨晚宣布，釋出陳鴻文、林克謙、林煜清、鄭達鴻、蔣智賢、張正偉、羅國華等7人，震驚棒球界。其中，「花花」張正偉因緋聞鬧出離婚風波，有沒有機會再打職棒仍是問號，「森林王子」張泰山今天在臉書上發文說，「早已有心裡準備，但看到新聞舅舅還是會心疼你。」

張泰山在臉書上發文說，「正偉~棒球豐富了你的人生，人生也就像一場棒球比賽，比賽的上半場因為你的努力打的非常棒名與利直接反應在你身上，舅舅還記得在（興農）代訓時，你在二軍的成績很耀眼，那時興農不要你，也因那段時間職棒發生了重大事件，舅舅希望你去社會球隊（台電）起碼工作有保障，而你一心想打職棒，我叫你給我一個理由，如果講的理由我不滿意職棒的路就不要走了，你對我說~小舅我好想拼也想挑戰自己~這句話職棒造就了張正偉！」

張泰山表示，「我剛到澳洲一下飛機，就看到新聞你被球隊釋出，雖然我早已有心裡準備，但看到新聞舅舅還是會心疼你，你的努力與認真舅舅都看在眼裡。」

他也說，「如有做錯事就要道歉，沒有就不需做任何解釋，只要自己問心無愧，沒有做出對不起棒球的事，也對的起多年支持你的球迷就足夠了，你已長大了我也不需擔心，球賽還有下半場，你想要怎麼樣的結果自己去創造，記得凡事要懂得感恩~我們家族永遠是你的靠山~加油。」

張泰山。（資料照，記者陳志曲攝）