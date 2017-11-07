中職》無端被捲冰風暴後遭釋出 鄭達鴻深夜發文談「紀律」

鄭達鴻（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟爆發釋出潮，球團昨以重整為由釋出7名球員，其中「五虎將」的鄭達鴻、蔣智賢、張正偉等3人都在名單當中。去年以自由球員身分轉隊的鄭達鴻今在深夜在臉書發文表示，感謝中信球團這2年的照顧，這段時間一直跟「紀律」問題有所連結，讓他和家人感到非常困擾、難過。

中信兄弟日前闖進季後挑戰賽，未帶「五虎將」」林智勝、王勝偉、鄭達鴻、張正偉和蔣智賢，引發球迷不滿，中信發出聲明強調是紀律問題，並認為頂替上陣的年輕選手不負眾望，打出符合球團期待的內容，，中信領隊劉志威也指出，鄭達鴻、王勝偉2人被換下都是因為戰力考量。

中信兄弟季後公布釋出名單，鄭達鴻確定不予續約，他也在臉書PO文表示，「很遺憾的，今天接到球團不續約的通知，球團告知我，是因為成績與戰力重整的考量，同時也為我無端被牽扯到其他風波裡感到抱歉。」

鄭達鴻說，這段時間以來，名字一直被跟「紀律」問題連結著，讓他和他的家人覺得非常困擾而且難過。他認為，這兩年在中信兄弟的日子，雖然成績不如預期，但還是每天努力地調整，希望能夠找回過去的自己，即便是接到不續約電話的今天，還是在為明年球季準備著，希望大家知道，自己不管在場內場外，都是一個認真的棒球人。

最後他也感謝中信球團這兩年的照顧與幫助，會繼續和努力讓棒球生涯延續下去，並謝謝這陣子一直關心他的球迷朋友以及家人們。