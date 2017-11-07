MLB》奪冠神預言太狂 太空人春哥封面雜誌宣布再版

預言成真的原版專刊。（取自運動畫刊）

〔體育中心／綜合報導〕太空人今年升空勇奪隊史首冠，史普林格（George Springer）獲選世界大賽MVP，意外成就「神預言」的知名運動雜誌搶搭熱潮，不但發行雙封面冠軍專刊，更把當年預測太空人奪冠的雜誌重新再版發行。

美國知名雜誌《運動畫刊》在2014年6月30日發行的雜誌中，選了史普林格當作封面人物，大膽預測太空人將是2017年的世界冠軍，3年後預言驚奇成真，當年的封面人物史普林格更一舉奪下世界大賽MVP，神奇巧合掀起討論熱潮。

《運動畫刊》今於官方網站公佈，將發行太空人奪冠的特別專刊，封面有兩種版本，一個是球星艾圖維（Jose Altuve）、柯瑞亞（Carlos Correa）和柏格曼（Alex Bregman）相擁慶功的「升空」版本，另一個是效仿當年預測太空人奪冠、由史普林格擔任封面人物的奪冠更新版本。

不僅如此，《運動畫刊》也宣布將把當年預測成真的雜誌再版印刷，甚至推出只賣封面的特別選擇，雜誌每售出一本就將提撥1美元給賑災團體，協助哈維颶風受災戶重建家園。已陸續有人在網路銷售平台兜售該期原版雜誌，價碼已飆到一本500美元（約新台幣1萬5075元。）

太空人奪冠雙封面專刊。（取自運動畫刊）