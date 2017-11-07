亞冠賽》陽岱鋼再披1號戰袍 因為2號是「他」的

陽岱鋼。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕亞冠賽台灣隊明天展開集訓，旅日好手陽岱鋼也將報到，他雖在巨人隊已改披2號戰袍，但這次為國效力將重披經典1號球衣；況且2號是總教練洪一中的背號，陽岱鋼已表示希望這次能幫洪總的忙，擦出不一樣的火花。

洪一中曾擔任2008年8搶3奧運資格賽、北京奧運國家隊教頭，當時陽岱鋼未在陣中，如今終於有機會攜手合作。陽岱鋼在返台記者會也透露，洪總日前赴日時，兩人已碰面，在棒球理念上相當契合，因此他很期待這次並肩作戰。

在背號方面，陽岱鋼這次穿回昔日經典的1號球衣。在火腿時代，陽岱鋼在2012年底從24號換成火腿名將新庄剛志的1號，後來入選2013年經典賽國家隊時，他也穿上1號戰袍出征，在預賽打出亮眼成績，並獲選B組最有價值球員。

陽岱鋼今年轉戰巨人後，背號已從1號換成2號，但這次為國效力，他的CT球衣仍是1號。除了1號已是他在國家隊的經典背號，2號是總教練洪一中所有，當然也是原因之一。

亞冠賽明天開始集訓後，10至12日和羅德展開3場熱身賽，熱身賽首戰台灣由旅日左投陳冠宇先發，他也將投入集訓。全隊14日啟程赴日，16日亞冠賽首戰由南韓出戰日本，台灣隊首戰則於17日迎戰南韓。