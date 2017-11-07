2017 台北世大運

MLB》陳偉殷續留馬林魚 外國記者：完成大復仇

2017/11/07 10:56

陳偉殷在大聯盟生涯面對的首名打者就是現在的老闆基特，當時被轟出全壘打。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕陳偉殷昨天向馬林魚球團表達續留意願，確定執行未來3年年薪總值5200萬美元（約台幣15.8億）合約，雖然遭美國媒體狠酸這將是隊史最後悔的合約，一名外國記者卻提出有趣的觀點。

美國媒體《Sporting News》記者Sung Min Kim在推特表示，陳偉殷在2012年被生涯對上的首名打者基特（Derek Jeter）轟出全壘打，5年後的今天，他終於復仇成功。有外國球迷在底下開玩笑說，說不定基特會再次復仇，將陳偉殷交易到有投手墳場之稱的洛磯隊。

由基特領軍的新團隊上任後，力行「瘦身計畫」，希望將明年團隊薪資壓低在9000萬美元左右，但陳偉殷不僅有5200萬美元的合約，今年和明年將可領1300萬美元簽約金，對馬林魚來說是沉重負擔。

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