MLB》陳偉殷續留馬林魚 外國記者：完成大復仇

陳偉殷在大聯盟生涯面對的首名打者就是現在的老闆基特,當時被轟出全壘打。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕陳偉殷昨天向馬林魚球團表達續留意願,確定執行未來3年年薪總值5200萬美元(約台幣15.8億)合約,雖然遭美國媒體狠酸這將是隊史最後悔的合約,一名外國記者卻提出有趣的觀點。

美國媒體《Sporting News》記者Sung Min Kim在推特表示,陳偉殷在2012年被生涯對上的首名打者基特(Derek Jeter)轟出全壘打,5年後的今天,他終於復仇成功。有外國球迷在底下開玩笑說,說不定基特會再次復仇,將陳偉殷交易到有投手墳場之稱的洛磯隊。

由基特領軍的新團隊上任後,力行「瘦身計畫」,希望將明年團隊薪資壓低在9000萬美元左右,但陳偉殷不僅有5200萬美元的合約,今年和明年將可領1300萬美元簽約金,對馬林魚來說是沉重負擔。

4/10/2012: Jeter hits a HR vs. Chen as the first batter he's ever faced in the MLB.



11/5/2017: Chen gets his revenge on Jeter. https://t.co/71NpbycbB2