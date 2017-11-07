足球》最強台灣隊來了！周定洋將披戰袍遠征土庫曼

蘇格蘭足球超級聯賽球員周定洋。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕足協今天宣布效力蘇格蘭超級足球聯賽羅斯郡的台裔球員周定洋，確定披上台灣隊戰袍，取得11月14日出戰土庫曼的資格，在他完成居留證作業後，將於8日從台灣搭機前往卡達與台灣隊。

足協今天發布新聞稿指出，在各界大力奔走下，周定洋終於如願穿上台灣隊戰袍，總教練懷特得知消息後表示開心，期待迎接這位23歲蘇超球星，「首先，我們感謝台灣政府、中華足協的大力幫忙，以及負責與他聯繫的所有人，對於他即將前來會合，我們都非常興奮，也期待他的加入。」

周定洋加入國家隊，將替台灣男足帶來一劑強心針，懷特說：「他將跟著其他球員一起訓練，建立起球隊的氛圍，而現在我們就是等待，並期待他的到來，所有球員和隊職員也都感到相當興奮，我們期待他的加入，成為這支積極正向球隊的一份子。」

台灣男足2日前往卡達移地訓練，將於12日包機直飛土庫曼備戰亞洲盃資格賽，只要贏球或踢平就有機會奪得亞洲盃會內賽門票，本次陣中有陳柏良、陳浩瑋、溫智豪、殷亞吉、朱恩樂等旅外好手，以及效力英超水晶宮U18的新星沈子貴（WillDonkin），如今再有周定洋加入，組成陣容最豪華的台灣隊。