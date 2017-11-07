MLB》「未來即將到來！」 法官強勢問鼎新人王與年度MVP

Look like Aaron Judge will grace the cover of MLB The Show this year. An obvious choice from a sales perspective. #Yankees pic.twitter.com/RXDYYo1pZZ — Gary Phillips （@GaryHPhillips） 2017年11月6日

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今公布年度大獎最終名單，洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）一舉入圍新人王及年度MVP兩項大獎，有機會角逐聯盟最高榮耀，大聯盟官方電玩也公佈明年的封面人物，正是本季表現火燙的超人氣法官。

法官將與紅襪班尼泰迪（Andrew Benintendi）、金鶯曼西尼（Trey Mancini）角逐美聯新人王，被看好很有機會出線。但在美聯年度MVP部分，獲獎難度就相對提高，甫率太空人奪隊史首冠、連四季達成單季200安的艾圖維（Jose Altuve）是強勁對手，印地安人強打拉米瑞茲（Jose Ramirez）也不容小覷。

Your 2017 AL BBWAA #ROY Award finalists:

@asben16@TheJudge44@TreyMancini pic.twitter.com/yls0OASBKj — MLB （@MLB） 2017年11月6日

Your 2017 AL BBWAA #MVP Award finalists:@JoseAltuve27@TheJudge44@MrLapara pic.twitter.com/qQiD0hgiUO — MLB （@MLB） 2017年11月6日

大聯盟官網點出，法官本季狂掃52轟128得分皆為美聯之首，自2003年以來8位稱霸此兩項數據的年度MVP候選人，多達5位成功獲獎，同一期間另一個標準，7位達標45轟、100打點、120得分的球員，同樣也是5位拿到年度MVP。

洋基老大哥沙巴西亞（CC Sabathia）認為，賈吉理應獲選年度MVP，因為球隊如果沒有賈吉，是不可能走到今天這個地方的（美聯冠軍戰），以他對MVP的定義來看，賈吉就是這位MVP。10年沙場老將賈納（Brett Gardner）也稱讚賈吉總能看到事情的大局，是個抗壓力極高的傢伙。

「以心理層面而言，他在比賽中真的是最高層級的，知道好事終究會到來，即使當下狀況並不是太好仍然如此。他的比賽可不僅僅只有敲全壘打跟被保送，他在右外野的防守同樣非常棒，我覺得這點非常重要。當你打擊狀況不好的時候，不能連防守都沒了，這一點他真的做得非常棒。」賈納說。

大聯盟推特隨後也上傳最新影片，公佈最新《MLB The Show'18》遊戲封面人物就是洋基法官，以「未來即將到來」作為主軸概念，影片中法官在雷雨中霸氣開轟，帥氣模樣讓萬名網友瘋狂轉推。