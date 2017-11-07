LOL》2017全明星賽12月開打 即日起展開選手票選

12月7日至10日美國洛杉磯NA LCS體育館將舉辦2017全明星賽事。（取自LMS投票官網）

〔記者陳耀宗／台北報導〕伴隨著《英雄聯盟》S7世界賽落幕，下一場重頭戲將是於12月7日至10日在美國洛杉磯NA LCS體育館舉辦的2017全明星賽事，來自世界前八強賽區明星隊伍將再次聚首，進行正規對戰及單挑賽，台港澳賽區LMS官網也從即日起展開投票，該賽區所在的召喚師將可票選上五路明星選手各一，票選將於11日截止。

今年的明星賽比賽形式與以往不太一樣，不再分成兩組，也不是形式較為輕鬆的冰火大對抗，而是回到正規對戰與經典的單挑賽，將由2017全球總決賽表現最好的八個賽區：韓國LCK賽區、歐洲LCS賽區、北美LCS賽區、中國LPL賽區、台港澳LMS賽區、東南亞GPL賽區、土耳其賽區及巴西賽區的粉絲來票選出該賽區的夢幻隊陣容，進行交手。

在正規對戰中，八隊會分為兩個組別，進行BO1單場循環賽，各組前兩名隊伍晉級BO3四強賽，最終的冠軍賽則是五戰三勝制；單挑賽則是每賽區的教練派出兩位選手進行單淘汰制，初賽及八強賽都均為決勝制，準決賽及總決賽為三戰兩勝制。

關於票選規則，八個參賽區的玩家將為每個位置選出一名選手（該票選選手須在最近的賽區賽季參賽場次不得少於20%才有獲投票資格），只能為自己所在賽區的選手投票，每個戰隊最多兩名選手，隸屬賽區的玩家投票將佔結果的80%、其他地方玩家則佔20%。

賽區內所有選手都會為其所在賽區的隊伍票選一名教練，教練同樣得參加過最近期的夏季聯賽才有資格獲得票選，選手不能投給自己隊上的教練。

官網也有附上Riot Games的Q&A，談為何要把一些有趣的模式取消，其回應為：「在前幾年的明星賽中，我們專注的點在於比賽產生的娛樂性，而今年我們決定將焦點改成比較認真的「勝負」。我們認為明星賽這樣一次性的趣味競賽夾雜在大比賽之中反而會讓選手轉移注意力，進而不能專心在其它大比賽上。」

Riot Games也說，如同今年舉辦的洲際對抗賽一樣，在自己的體育館舉辦更為彈性，也能讓到場以及看轉播的觀眾們都感到開心。未來的幾年我們非常有可能前往別的國家舉辦全明星賽－但今年就我們看來，位於洛杉磯的 NA LCS 體育館似乎對粉絲、職業選手以及我們團隊舉辦明星賽的最佳選擇。