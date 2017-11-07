MLB》季中撲壘受傷無緣MVP 神鱒仍追平邦茲鬼神紀錄

神鱒連5年MVP票選前二並列史上最長。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今公佈年度大獎最終名單，天使「神鱒」楚奧特（Mike Trout）確定無緣角逐生涯第三座美聯年度MVP，但是連五季在聯盟MVP票選高居前二，仍與全壘打王邦茲（Barry Bonds）並列史上最長。

神鱒自2012年首個完整球季以來，連續五年在年度MVP票選皆排名前二，為美聯史上第一人，他在2014年以全票獲選之姿拿下生涯首座年度美聯MVP，2016年再獲得生涯第二座美聯MVP，過去曾經連五季MVP票選前二的只有全壘打王邦茲，他在2000-04年達成、4度拿下年度MVP為國聯唯一。

今年美聯年度MVP將由洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）、太空人「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve）及印地安人強打拉米瑞茲（Jose Ramirez）角逐，季中因撲壘弄傷手指被迫缺陣數週的神鱒，本季無奈鎩羽而歸。

ESPN指出，這是神鱒生涯首次沒能在完整球季的MVP票選拿到前二，但過去連5年高居前二已追平邦茲並列史上最長。美聯年度MVP最終名單部分，法官將挑戰隊史近10年首座年度MVP，洋基上一位獲獎球員是2007年的A-Rod（Alex Rodriguez）。

This is 1st full season of Mike Trout's career that he won't finish top-2 in MVP



5 straight top-2 finishes tied w/ Barry Bonds for longest — ESPN Stats & Info （@ESPNStatsInfo） 2017年11月6日