MLB》季中撲壘受傷無緣MVP 神鱒仍追平邦茲鬼神紀錄

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟今公佈年度大獎最終名單,天使「神鱒」楚奧特(Mike Trout)確定無緣角逐生涯第三座美聯年度MVP,但是連五季在聯盟MVP票選高居前二,仍與全壘打王邦茲(Barry Bonds)並列史上最長。

神鱒自2012年首個完整球季以來,連續五年在年度MVP票選皆排名前二,為美聯史上第一人,他在2014年以全票獲選之姿拿下生涯首座年度美聯MVP,2016年再獲得生涯第二座美聯MVP,過去曾經連五季MVP票選前二的只有全壘打王邦茲,他在2000-04年達成、4度拿下年度MVP為國聯唯一。

今年美聯年度MVP將由洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)、太空人「阿土伯」艾圖維(Jose Altuve)及印地安人強打拉米瑞茲(Jose Ramirez)角逐,季中因撲壘弄傷手指被迫缺陣數週的神鱒,本季無奈鎩羽而歸。

ESPN指出,這是神鱒生涯首次沒能在完整球季的MVP票選拿到前二,但過去連5年高居前二已追平邦茲並列史上最長。美聯年度MVP最終名單部分,法官將挑戰隊史近10年首座年度MVP,洋基上一位獲獎球員是2007年的A-Rod(Alex Rodriguez)。

