2017 台北世大運

澳職》蔣智賢這畫面太美 新東家驚嘆：WOW（影音）

2017/11/07 13:04

蔣智賢轉戰澳洲雪梨藍襪隊。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕澳洲職棒正式宣布蔣智賢加盟，雪梨藍襪隊推特藏不住興奮，除了在推特宣傳他在今年有21轟的成績，還對他在台灣的應援曲非常有興趣。

澳洲職棒推特分享藍襪簽約蔣智賢消息，粉絲專頁「CPBL STATS」在底下留言表示，看蔣智賢看球很樂趣，而且他在台灣有最好的應援曲，並附上全場象迷高唱葉問主題曲的影片。

藍襪隊特別在官方推特轉貼蔣智賢這段應援影片，並寫道，「哇！」不禁令人好奇未來藍襪是否會在澳洲複製蔣砲的應援曲。

相關關鍵字： 中職 澳職 蔣智賢

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