澳職》蔣智賢這畫面太美 新東家驚嘆：WOW（影音）

蔣智賢轉戰澳洲雪梨藍襪隊。(資料照,記者林正堃攝)

〔體育中心/綜合報導〕澳洲職棒正式宣布蔣智賢加盟,雪梨藍襪隊推特藏不住興奮,除了在推特宣傳他在今年有21轟的成績,還對他在台灣的應援曲非常有興趣。

澳洲職棒推特分享藍襪簽約蔣智賢消息,粉絲專頁「CPBL STATS」在底下留言表示,看蔣智賢看球很樂趣,而且他在台灣有最好的應援曲,並附上全場象迷高唱葉問主題曲的影片。

藍襪隊特別在官方推特轉貼蔣智賢這段應援影片,並寫道,「哇!」不禁令人好奇未來藍襪是否會在澳洲複製蔣砲的應援曲。

Excellent pickup by the Blue Sox! Chiang is extremely fun to watch. Also have one of the best theme song/ support chant in CPBL too. pic.twitter.com/pfY1V0rh0N