LOL》閃電狼未正面回應「Karsa」出走 但稱「一定會有所調整」

閃電狼打野選手Karsa出走LMS消息滿天飛。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《英雄聯盟》閃電狼戰隊世界賽表現不佳，隊經理四葉日前開台直播表示明年隊伍及教練團會有不小變動，近日又因ahq打野選手Mountain開台時身後隊友無意間提到牛排要帶Karsa出國，加上HKA助理教練Nelson在推特寫下：「Good Karsa, LMS will miss you」，更引發外界揣測。對此，記者詢問閃電狼此事，儘管沒有正面回應，但也表示「一定會有所調整」，相關人事異動「沒意外」會在11月30日前公布。

儘管S7世界賽已結束，但各賽區戰隊對於下一季的展望才正要開始，曾拿下四屆台港澳LMS賽區的閃電狼在近兩年世界賽寫下「兩勝四敗」與「一勝五敗」的慘淡戰績，也讓國內粉絲紛紛指責其選手與後勤表現。

儘管有著隊經理四葉的一句話：明年會有不小變動，但在官方人事異動並未明朗化前，外界卻已傳出打野選手Karsa將前往北美賽區的傳言，其來自ahq打野選手Mountain的開台直播內容，當時正在開台打遊戲，但身後隊友自顧自聊天意外丟出一句話：「他（牛排）要去NA啊，我聽說他是打包Karsa去TSM（北美龍頭戰隊）」，話才一講完就被旁人制止「你知道有人在開台嗎」。

無獨有偶，同時HKA助理教練Nelson於11月5日又在個人推特寫下：「Goodbye Karsa, LMS will miss you :'）」，相關消息已經傳到北美論壇「Reddit」上熱議，這下可說是國內國外粉絲一同討論這件電競界的選手轉會八卦。

HKA助理教練Nelson推特。（取自HKA Nelson推特）

加上四葉日前開台也回應網友提問的選手續約一事，除了指出閃電狼所有先發選手都是有合約在，但也說到：「其中有選手也有跟牛排一樣有挑戰海外賽區的想法」，種種跡象似乎都指向Karsa及牛排即將離開LMS。

記者向閃電狼官方求證此事，不過並未得到正面回應，只說目前都還沒有確定的方向，相關人事異動如果確認後，「沒意外」會在11月30日前公布；儘管官方沒有回應具體內容，但也提到，人事異動「一定會有調整」。