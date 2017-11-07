NBA》浪花兄弟熄火沒差 杜蘭特、格林合力滅火（影音）

〔記者張浩群／綜合報導〕金州勇士今在主場迎戰邁阿密熱火，雖然浪花兄弟柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson）投籃手感冰冷，但另2名球星格林（Draymond Green）和杜蘭特（Kevin Durant）挺身而出，合力灌進39分，終場率勇士以97：80贏球，收下4連勝，這也是勇士本季第2度得分未破百。

熱火首節緊咬勇士，但次節進攻大當機，讓勇士有機可趁，雖然柯瑞上半場找不到手感，9投僅1中，但在杜蘭特與格林聯手飆分下，勇士半場取得50：37的領先。

柯瑞下半場逐漸找回手感，勇士兩度取得20分以上的領先，不過熱火也展現高度韌性，頻頻將追分縮小至10分差，決勝節更打出一波13：2的攻勢，杜蘭特適時砍進3分彈止血，也澆熄對手的反攻氣燄，終場就以97：80擊敗熱火。

兩隊此役命中率欠佳，雙雙都不達4成，杜蘭特攻下全隊最高的21分，另有8籃板、6助攻和3阻攻，格林貢獻18分、9籃板，柯瑞19投5中得16分，另有5籃板、4助攻和2抄截，湯普森則挹注13分、6籃板。

熱火隊方面以J.強森（James Johnson）的21分、9籃板和6助攻最佳，主控卓吉奇（Goran Dragic）則有19分、4助攻的表現。

杜蘭特。（法新社）

強森（左）、柯瑞。（美聯社）