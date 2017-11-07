電競》五所大專院校奪電競金校獎 Acer電競狂歡派對順利落幕

五所受獎學校左到右依序為致理科技大學、東吳大學、大同大學、暨南國際大學、勤益科技大學。（Garena提供）〔記者陳耀宗／台北報導〕《英雄聯盟》S7世界賽總冠軍戰已於4日落幕，同一時間電腦大廠Acer也在台北市信義區舉辦「Acer x Predator Game Party」電競狂歡派對-校園電競同樂會，除了直播總冠軍派對上，現場也進行2017年度電競金校獎五所得獎大專院校代表受獎儀式，並與Acer及Garena代表同步宣布明年電競金校獎正式開跑。

Acer代表張世欣與Garena台港澳區商務合作負責人陳先倫宣告新的一年2018電競金校獎正式開跑。（Garena提供）

由Acer x Predator冠名贊助的《英雄聯盟》校際盃是目前台灣規模最大的校園電競賽事，而電競金校獎則是Acer與Garena推廣校園電競的另一項賽事，今年共有來自台港澳84間大專院校、超過1600隊進行校外賽事。

其中，五所推廣成效特優的大專院校：致理科技大學資訊管理系學會、東吳大學電子競技研究社、大同大學學生會及資訊工程學系學會、國立暨南國際大學電子競技社、國立勤益科技大學電子競技研究社，都派出代表接受Acer代表張世欣與Garena台港澳區商務合作負責人陳先倫表揚，隨後兩位代表也一同敲響銅鑼，宣告新的一年2018電競金校獎正式開跑。

此外，現場也首度舉辦Acer x Predator《英雄聯盟》校際盃cosplay大賽，十六強參賽者在當天四位國內知名coser由專業角度出發，以角色的還原度、道具精緻程度、台風穩健、整體裝扮作為決賽評分指標，正式公布了前三名，分別是第一名的江欣雨/VI 菲艾、第二名的陳怡君/勒布朗闇鴉夜后，以及第三名蔡函玲/人工智慧－麗珊卓。

現場也首度舉辦Acer x Predator《英雄聯盟》校際盃cosplay大賽（Garena提供）