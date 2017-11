帶領松山高中拿過5度冠軍金盃的黃萬隆教練。(羅沛德攝)

各位讀者早安!自由體育替您獻上精采賽事與轉播!

NBA例行賽,連續稱霸多年東部的克利夫蘭騎士隊,今年開季走得跌跌撞撞,10場比賽僅獲4勝,勝率低於5成,今天在主場面對勝率也不及5成的公鹿,詹姆斯(LeBron James)將如何帶隊反撲,值得球迷拭目以待!

熱血沸騰的HBL賽事將在今日展開預賽,電視轉播將從14:00開始,新竹縣東泰高中對上新竹市光復高中,上演新竹內戰。15:40將由譚傑龍坐陣禁區的泰山高中對上青年高中。17:20由上屆季軍新北能仁家商對上後山代表花蓮體中。19:00由上屆冠軍北市松山高中對上宜蘭高中。精彩的比賽於台北體育館一樓進行,若是無法到場觀看,也可以透過轉播一睹那熱血無比的高中籃球。

NBA例行賽

08:00 公鹿 vs. 騎士 緯來體育、愛爾達體育

HBL預賽

14:00 東泰高中 vs. 光復高中

15:40 泰山高中 vs. 青年高中

17:20 能仁家商 vs. 花蓮體中

19:00 松山高中 vs. 宜蘭高中