OWL》聯盟賽制出爐 12支勁旅爭3000萬冠軍獎金

《鬥陣特攻》職業電競聯賽（OWL）即將於12月6日展開季前賽。（取自OWL官網）

〔記者陳耀宗／台北報導〕深受電競圈期待的《鬥陣特攻》職業電競聯賽（OWL）即將於12月6日展開季前賽，官方近日也釋出賽制細節，十二支戰隊將分為太平洋區及大西洋區各六支，每隊將進行四十場季賽，其中包括二十場跨聯盟賽事，兩賽區第一名將保送季後賽，再取不分賽區前四名戰隊，共六支戰隊爭奪冠軍獎盃及3000萬新台幣獎金。

兩大賽區戰隊分別為－太平洋區：Dallas Fuel、Los Angeles Gladiators、Los Angeles Valiant、San Francisco Shock、Seoul Dynasty、Shanghai Dragons；大西洋區：Boston Uprising、Florida Mayhem、Houston Outlaws、London Spitfire、New York Excelsior、Philadelphia Fusion。

例行賽會再分為四個賽期，每賽期最後一個週六將舉行兩場重點賽事，由該賽期前三名戰隊進行期中季後賽，爭取約300萬台幣第一名獎金，讓無緣季後賽的戰隊仍有機會爭取高額獎金與賽期冠軍榮耀。

儘管所有比賽都將在洛杉磯暴雪競技場進行，但每場比賽都將指定「主場」和「客場」，等到未來各戰隊在所屬地建立專屬地區的競技場後，將會舉行真正的主、客場比賽。

不只是《鬥陣特攻》職業電競聯賽，等待7月的總冠軍戰結束後，8月也將上演「全明星賽」，為整段賽事帶來最後高潮。