中職》「對棒球的態度不變」 王勝偉落淚領獎

王勝偉淚灑頒獎典禮。（記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕中職頒獎典禮今天登場，歷經中信兄弟冰風暴、釋出風波，「五虎將」中的張正偉、王勝偉今天都如期盛裝出席。王勝偉生涯第8度拿下游擊金手套，以及第4度的盜壘王，在領取盜壘王獎時，王勝偉哭紅了眼，一度哽咽說不出話。

王勝偉淚灑頒獎典禮。（記者林正堃攝）

王勝偉感謝贊助公司、球團和聯盟，但當他拿出擬好的講稿，再次哽咽，「這幾年的棒球路，我一直不斷提升自己的能力，為球隊盡一份力量，就如同職棒20年下半季我說過，我只要能讓球隊贏球，我什麼都願意付出。」

王勝偉說，自己對棒球的態度與訓練不曾改變，他也感謝家人、朋友支持，以及上帝給予的考驗，「這幾年球季結束後，沒多久我就展開自主訓練，在寒冷的冬天裡開訓，過程雖然辛苦，但我對棒球的態度與訓練，一直到現在、此時此刻依然不變。」

拿下盜壘王獎後，王勝偉稍後也領了今年游擊金手套獎，但情緒遲遲無法平復的他，選擇讓愛爾達主播吳昇府代為念稿：「這是我生涯第八度拿到這個獎，球場上也許我不是最頂尖的選手，但我上場絕對抱著百分之百的態度全力以赴，也謝謝家人、球迷給我力量面對外界的流言蜚語。我很珍惜我擁有的一切，謝謝大家。」

王勝偉出席領獎。（記者林正堃攝）

王勝偉出席領獎。（記者林正堃攝）