太空人球迷的帽子從高樓掉落 熱情球迷空中接力送回

太空人隊上週五舉行封王遊行，有1名女球迷的帽子從高樓掉下，現場熱情的球迷不僅沒怪她，還用向上接力的方式，將帽子拋回8樓。（圖擷自YouTube）

〔即時新聞／綜合報導〕美國職棒太空人隊獲得世界大賽冠軍，上週五下午在德州休士頓舉行成軍56年來的首次封王遊行，道路兩旁都擠滿了興奮的球迷，不過過程中有一名女球迷的帽子從高樓掉下，現場熱情的球迷不僅沒怪她，還用向上接力的方式，將帽子拋回8樓，當帽子回到女球迷手中的那一刻，全場也爆出歡呼聲。

美國職棒太空人隊獲得世界大賽冠軍，上週五下午在德州休士頓舉行成軍56年來的首次封王遊行，吸引超過75萬名球迷參與。（美聯社）

休士頓太空人（Houston Astros）今年在世界大賽與道奇一路纏鬥至第7戰，最終勝出奪下世界大賽冠軍，上週五在回鄉舉行封王遊行時，吸引超過75萬名球迷參與，其中有許多球迷利用停車場在多層停車場的各樓探出頭來為球員歡呼，不過其中有位女球迷一個不小心就讓自己的帽子掉落，不過現場球迷也熱情的用向上接力的方式，將帽子一路拋回8樓。

從網友分享的相關影片可看到，這場接力並不那麼順利，原本差點要回到8樓，但因為有人失手沒接到，帽子又掉回到樓下，所幸熱情的球迷不氣餒，仍再次努力往上拋，最終才順利將帽子送回給那名女球迷，而在完成的那一刻現場眾人也一起大聲歡呼，為這段插曲畫下一個完美的句號。

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