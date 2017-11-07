富邦長春公開賽後天開賽 資深名將近距離傳承小將

富邦青少年高爾夫傳承營，安排青少年選手近距離與各國長春名將提問交流。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／淡水報導〕邁入第15年的「富邦長春公開賽」，本週四起將在淡水球場開賽，這項歷史悠久的長春賽事，延續多年來「不只長春，更是傳承」的核心精神，今天在淡水球場先舉行第10屆富邦青少年高爾夫傳承營，讓青少年選手與各國長春名將近距離接觸學習。

總獎金達560萬元的「2017富邦長春公開賽」，本週四起將在淡水球場進行3回合賽事，共有120位各國長春選手參賽，其中包括24位超級長春組選手，以及6位青少年業餘小將。

TSPGA創會理事長謝敏男（左2）與現任會長盧建順（左3），帶領各國好手與青少年選手參觀臺灣高爾夫球史蹟館，詳細解說相關的歷史故事。（記者趙新天攝）

今天先行舉辦的的青少年傳承營活動，邀請15位業餘選手參與，由謝敏男、盧建順、沈忠賢、謝錦昇、陳滄德與呂文德等長春名將，親自下場與他們進行一對一的18洞傳承賽，讓小將們學習這些長春名將累積數十年的高球球技、經驗與智慧。

賽後更由長春職業高協創會理事長謝敏男及現任理事長盧建順，一同帶領各國長春名將和青少年選手參觀臺灣高爾夫球史蹟館，了解台灣高爾夫發展歷史。

TSPGA理事長盧建順（左起）、富邦文教基金會董事長袁健生、TSPGA創會理事長謝敏男、日本PGA理事長倉本昌弘和TSPGA前理事長沈忠賢，一同參觀台灣高爾夫史蹟館。（記者趙新天攝）

隨後並進行高爾夫版的「忘年」座談會，包括南韓金鍾德、曾經摘下日巡賽30次冠軍的日本PGA理事長倉本昌弘、泰國高爾夫教父文洙藍吉、新加坡長春高球協會理事長幕拉杰、日本名將鈴木亨、川岸良兼、米山剛等長春名將，都逐一回答青少年選手的提問，場面相當熱烈。

富邦文教基金會董事長袁健生表示，今年是富邦集團第15年贊助「富邦長春公開賽」，各國長春高球好手每年都會齊聚台灣競技，讓台灣球迷大飽眼福。富邦集團更希望透過這項賽事，讓台灣這些長春選手的經驗得以傳承，進而深耕高球希望種子，為台灣高球運動的整體發展，注入正向能量。

謝敏男當場宣布捐出他「66勝」紀念推桿，作為今年賽事的青少年組冠軍特別獎。謝敏男表示，今天以公雞帶小雞的方式帶領小朋友們來參觀史蹟館，我覺得非常有意義，因為大家常說鑑往知來，希望我們一路走來的經驗可以給這些孩子們一些啟發，更把台灣高球未來希望寄託在這些小將們身上，希望他們能夠走向世界，為台灣發光發熱。

謝敏男（左2）捐出「66勝」紀念推桿給富邦文教基金會董事長袁健生，將作為今年賽事的青少年組冠軍特別獎。（記者趙新天攝）

日本PGA理事長倉本昌弘（中）在座談會上回答青少年選手的提問。（記者趙新天攝）