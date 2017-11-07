電競》電競正式納入運動產業 CTeSA致公開信感謝

立法院7日三讀通過《運動產業發展條例》部分條文修正案，將電子競技、運動經紀業納入「運動產業」。（取自立法院直播頻道）

〔記者陳耀宗／台北報導〕一槌定音！立法院7日三讀通過《運動產業發展條例》部分條文修正案，將電子競技、運動經紀業納入「運動產業」，將同其它運動享稅制優惠及相關補助。對此，中華民國電子競技運動協會（CTeSA）稍後也發出公開信，感謝總統蔡英文、前後任行政院長、數位政委唐鳳等人的大力支持，未來也將持續為台灣電競運動的永續經營及運動員福利努力。

公開信中指出，今年CTeSA完成很多目標，包括與超過40所大專校院與高中職進行電競產學合作、電競替代役研擬、與唐鳳政委共同推動電競納入運動產業發展條例、促成總統與兩院院長接見與視訪電競團隊、協助台北市產發局進行遊戲電競暨智慧產業推隊計畫、與教育部技職司確認電競產學課程模組、舉辦首屆運動產業博覽會電競主題館、於今年亞洲室內運動會奪一金一銀一銅佳績，最後在年底迎來正名為「電子競技運動」。

CTeSA還說，電競成為正式運動後，後續課題更加重要，在教育層面也將在本月出版台灣第一本電子競技概論，提供給各產學合作學校使用，同時也將發起電競工作職能講座計畫，分配給台灣各電競幕後從業人員巡迴台灣各校辦理授課講座。

而在2018年，雅加達亞運將電競列為示範賽，CTeSA表示，與中華奧會、亞洲奧林匹克委員會將持續保持聯繫，希望能盡早進行中華代表隊整備任務，也已著手進行曾任國家代表隊或其他績優運動員訪談，邀請擔任協會理監事並籌組亞運教練團等事宜。

在電競列為正式運動項目後，CTeSA現由體育署全民運動組輔導，將成為台灣電子競技的單項運動協會，「電競協會也將更加開放，並且對中央以及全體民眾負責。」

最後，CTeSA也感謝一路以來幫助的政界與總統府夥伴，包括總統蔡英文、前後任行政院院長林全及賴清德、立法院長蘇嘉全、高雄市長陳菊、桃園市長鄭文燦、唐鳳政委與立法院副院長蔡其昌、江啟臣、李彥秀、段宜康、陳其邁、陳歐珀、劉世芳等在立法院協助推動法案立委。