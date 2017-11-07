LOL》LMS明星賽11月中開打 HKA Unified將對上JT BeBe

台港澳LMS賽區將於11月18日及19日搶先舉辦「LMS明星賽」。（取自LMS官網）

〔記者陳耀宗／台北報導〕隨著《英雄聯盟》S7世界賽落幕，緊接著的是將於12月初在北美洛杉磯舉辦的「全明星賽」，但在此之前，台港澳LMS賽區將於11月18日及19日搶先舉辦「LMS明星賽」，在週末兩日全明星之夜中，會有多位知名英雄聯盟實況主與LMS戰隊選手攜手合作並進行對決。

LMS明星賽兩日將由四名實況主與八名戰隊選手分成紅藍兩隊進行對抗，18日名單為ahq Albis、FB Enzz、閃電狼Maple、HKA Unified、JT FoFo、M17 Dreamer、G-Rex Pk、WS Breeze，搭配Gear、狂暴小建、小雲寶寶與鳳梨妹等四名實況主。

19日則是ahq Mountain、FB Wulala、閃電狼SwordArT、HKA Kaiwing、JT BeBe、M17 Apex、G-Rex Koala、WS K與NeVeR_LosEs、超負荷、歐安與蝴蝶兒等四位實況主。

兩日賽事主持人都將由湯米擔任，首日賽評為叉燒配EGG；次日為REX配Lilballz，活動地點位在台北內湖區的Garena電競館，兩日活動將於下午17點30開放入場，18點活動開始、直到22點活動結束。