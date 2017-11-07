NBA》七六人狀元郎改左手投籃？教頭駁：不要想太多

This is from legit three-point range with Fultz’s left hand pic.twitter.com/lhCXTKqd7I — Kyle Neubeck （@KyleNeubeck） 2017年11月6日

〔體育中心／綜合報導〕七六人本季選秀狀元佛爾茲（Markelle Fultz），因肩傷無限期缺陣，在肩傷投籃動作大幅走樣，今日練球還開始練習非慣用手投籃，當地記者對此十分感興趣，不過教頭駁斥更換慣用手投籃的情況。

佛爾茲（右）因傷缺陣，歸期未定。（美聯社）

根據費城當地記者Kyle Neubeck報導，因傷已經缺陣5場比賽的佛爾茲，在球隊練習時間展開左手投籃的訓練，距離不只局限於籃下或罰球線，不斷拉長距離至三分線。

▲佛爾茲進入NBA前與後罰球姿勢的差異。

佛爾茲在進入NBA前就已受肩傷所擾，開季時的罰球動作還十分不流暢，也讓外界揣測這位狀元郎肩傷是否嚴重到無法痊癒的程度。

不過對此消息，總教練布朗（Brett Brown）駁斥表示，「不需要過度解讀佛爾茲用左手投籃的事」，球隊消息人士透露，富爾茲目前無法用右手投籃，不過可以進行些上籃、運球的訓練。

七六人近年新秀首年皆因傷所困。（法新社）