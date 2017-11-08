不只喝酒、鬥教練！ 週刊爆林智勝被冰主因...

中信兄弟林智勝。（資料照，記者陳志曲攝）

〔即時新聞／綜合報導〕中信兄弟風波延燒！根據《壹週刊》報導，主因可能與球員操守問題有關，看板球星林智勝日前雖強調「身為棒球人，絕對不會做對不起棒球的事。」但突發聲明令球團、球迷對林的聲明感到詫異，且外傳他疑似和可疑人士聯繫被球團掌握，成為他被球團冰在二軍的主因。

蔣智賢已轉加盟澳洲職棒。（資料照，記者廖耀東攝）

報導指出，林智勝和中信老闆辜仲諒交情好，因此被欽點加盟，辜還在加盟記者會上為他批上球衣，不過可能因「恃寵而驕」，林的作為越來越誇張，除了邊喝酒邊打球外，還曾在先發出賽時直接躺在板凳上，甚至帶著其他球員鬥教練，在總教練史耐德訓話時，還不斷發出怪聲和碎碎念，其他球員也有樣學樣，令球團很困擾。

不過有消息人士透露，上述原因都不構成林智勝被冰的理由，壓垮林的最後一根稻草恐怕和他的操守有關，外傳他和可疑人士聯繫被球團掌握，雖無直接證據，但林過去曾被雨刷簽賭案牽連，中信球團因禁不起再次打擊，才會忍痛割愛。

報導提到，「打假球是辜仲諒的死穴！」中信過去經營的中信鯨曾爆假球案，重創中信形象，若此次再爆發假球風波，辜董恐收起來不玩了，或許可能因為如此，中信球團選擇一有風吹草動，就把林智勝這種球星冰凍，也不想冒風險。

其他幾名被釋出球員也傳出操守問題，包括主力投手陳鴻文、林煜清都傳出私下操守有問題，球團還曾傳簡訊對林嗆聲，「不要以為你再幹嘛我不知道！」至於主力打者蔣智賢、張正偉也傳出被掌握不好的傳聞。中信球團也對內部表示，「遭釋出球員中有些還有戰力，但你可以看看其他三隊敢不敢用，就可以知道我們有沒有冤枉球員了！」