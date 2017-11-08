MLB》塞揚名投哈勒戴墜機身亡 享年40歲

前多倫多藍鳥隊王牌投手哈勒戴（Roy Halladay）美國時間週二（7日）驚傳在墨西哥灣墜機身亡，享年40歲。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕前多倫多藍鳥隊王牌投手哈勒戴（Roy Halladay）美國時間週二（7日）驚傳在墨西哥灣墜機身亡，享年40歲。

哈勒戴（Roy Halladay）還曾待過費城人隊。（歐新社資料照）

綜合媒體報導，佛羅里達州帕斯科縣（Pasco County）警局長諾柯（Chris Nocco）表示，曾經二度獲得塞揚獎（Cy Young Awards）的準名人堂投手哈勒戴在墨西哥灣身亡，當地時間7日下午1時左右他獨自駕駛ICON A5輕型單引擎飛機在聖彼得堡以西10英里處墜毀。

哈勒戴熱愛飛機，他的個人推特上充滿著飛機照片，還有許多他在天空中翱翔的影片。

費城人球團聲明指出，「我們對哈勒戴的悲劇感到麻木，沒有任何言語可以形容費城失去一個令人尊敬的投手。我們向他的妻子布蘭蒂、兒子瑞安和布拉登致上最沉重的哀悼。」藍鳥球團表示，「我們失去一位偉大且令人尊敬的選手。」

哈勒戴先後待過多倫多藍鳥隊和費城人隊，分別在美聯和國聯各拿過1次塞揚獎，入選8次明星賽，並有1次完全比賽紀錄，還曾拿過3次單季20勝的輝煌紀錄。

Statement from the Blue Jays organization on the tragic passing of Roy Halladay: pic.twitter.com/Ih8D0RQE9p — Toronto Blue Jays （@BlueJays） 2017年11月7日

Phillies statement on the sudden & tragic passing of Roy Halladay: pic.twitter.com/gGhv7JUKv0 — Phillies （@Phillies） 2017年11月7日

哈勒戴熱愛飛機，他的個人推特上充滿著飛機照片，還有許多他在天空中翱翔的影片。（圖擷取自推特）