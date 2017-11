MLB》塞揚名投哈勒戴墜機身亡 享年40歲

前多倫多藍鳥隊王牌投手哈勒戴(Roy Halladay)美國時間週二(7日)驚傳在墨西哥灣墜機身亡,享年40歲。(路透資料照)

〔即時新聞/綜合報導〕前多倫多藍鳥隊王牌投手哈勒戴(Roy Halladay)美國時間週二(7日)驚傳在墨西哥灣墜機身亡,享年40歲。

哈勒戴(Roy Halladay)還曾待過費城人隊。(歐新社資料照)

綜合媒體報導,佛羅里達州帕斯科縣(Pasco County)警局長諾柯(Chris Nocco)表示,曾經二度獲得塞揚獎(Cy Young Awards)的準名人堂投手哈勒戴在墨西哥灣身亡,當地時間7日下午1時左右他獨自駕駛ICON A5輕型單引擎飛機在聖彼得堡以西10英里處墜毀。

哈勒戴熱愛飛機,他的個人推特上充滿著飛機照片,還有許多他在天空中翱翔的影片。

費城人球團聲明指出,「我們對哈勒戴的悲劇感到麻木,沒有任何言語可以形容費城失去一個令人尊敬的投手。我們向他的妻子布蘭蒂、兒子瑞安和布拉登致上最沉重的哀悼。」藍鳥球團表示,「我們失去一位偉大且令人尊敬的選手。」

哈勒戴先後待過多倫多藍鳥隊和費城人隊,分別在美聯和國聯各拿過1次塞揚獎,入選8次明星賽,並有1次完全比賽紀錄,還曾拿過3次單季20勝的輝煌紀錄。

Statement from the Blue Jays organization on the tragic passing of Roy Halladay: pic.twitter.com/Ih8D0RQE9p