操守傳聞不斷！ 週刊爆中信兄弟整頓球隊內幕

週刊報導，林智勝目前沒被釋出，但明年恐也難上一軍出賽。（資料照，記者黃志源攝）

〔即時新聞／綜合報導〕中信7球員被釋出風暴越演越烈！根據《壹週刊》報導，有民眾爆料，7球員被預防性下架，原因可能與球員操守有問題，其中甚至有球員「見了不該見的人」，也有球員和可疑人士或曾涉賭球員「密切聯繫」，另外則是因為桃色糾紛不斷、愛喝酒、愛粉味等，中信忍無可忍整頓球隊。

中信兄弟日前釋出包括蔣智賢在內等7球員，林智勝和王勝偉則因合約未到期續留。有可靠消息人士透露，中信兄弟會引發此風波，是因為有司法人員透過關係告知球團，點名幾位球員有問題需要注意，因為對方未提供直接證據，因此將球員「預防性下架」。

報導提到，林智勝原本和老闆辜仲諒有好交情，但屢傳邊喝酒邊打球，甚至帶著隊友鬥教練，甚至有知情人士透露，壓垮林的最後一根稻草恐怕和他的操守有關，外傳他疑似和可疑人士聯繫，才讓辜董忍痛割愛。

中信球團內部人士透露，「打假球是辜仲諒的死穴！」並強調若真的中信兄弟再次打假球，相信辜董會把球隊收掉不玩了。報導認為，雖然林智勝和王勝偉沒被釋出，但明年恐也難回到一軍出賽。

另一名被釋出球員鄭達鴻也傳出和曹錦輝見面吃飯，還一起到制服酒店續攤，鄭解釋僅見一次面，但最後仍遭球團冰封。其他球員部分，主力投手陳鴻文則傳出有不好的傳聞被球團掌握，加上最近常換車，前陣子甚至換了400多萬的中古賓利，球團質疑他交友複雜，最後將其釋出。

另外投手林煜清也傳出操守問題，雖他極力解釋，不過仍被釋出；投手林克謙、羅國華則各因桃色糾紛和太愛玩遭開除。