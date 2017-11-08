MLB》哈勒戴1紀錄稱霸21世紀 前隊友道出他為何偉大

Gone far too soon.



Rest In Peace, Doc. pic.twitter.com/khboArOzRm — Phillies （@Phillies） 2017年11月8日

〔體育中心／綜合報導〕前塞揚名投哈勒戴（Roy Halladay）今在墨西哥墜機身亡，享年40歲，這位8屆明星投手是近代最耐投的代表之一，在21世紀累積多達65場完投（生涯67場），比其他任何投手多出將近30場，望塵莫及。

當初發掘他的球探波喬斯（Chris Bourjos）表示，哈勒戴集結所有你希望球員有的優點，是個充滿鬥志的好孩子，不僅高中如此，整個職業生涯也是如此，「當我們簽下他的時候，他為每一分錢而戰、為自己而戰，老天，多麼棒的投手。」

哈勒戴在藍鳥留下148勝76敗、防禦率3.43，包括2003年塞揚獎。2010年轉戰費城人，即便已33歲，並處於講究分工的現代棒球，他照樣投出大聯盟最多的9場完投，永遠不想退場，費城轉播單位多次直擊他遭換掉時咒罵總教練，戰鬥意志不隨年紀而減少。

費城人前隊友阿特利（Chase Utley）今在IG哀悼哈勒戴，並寫道仍然會想到第一天春訓首次見面的場景，阿特利在凌晨5時45分抵達球場，看見哈勒戴剛吃完早餐，身上球衣已濕透全身，阿特利問是不是有下雨，哈勒帶著笑容回答他，「沒有，是我剛剛做完訓練。」該年，哈勒戴獲得生涯第二座塞揚獎。

「當下我立即知道，他是真材實料，謝謝你，Roy，讓我們親眼看到要付出什麼代價才能變成最好的球員，我們會想念你的。」阿特利寫道。

哈勒戴生涯戰績203勝105敗、防禦率3.38。數據顯示，他在2002-2011年的勝利貢獻值（WAR）高達59，僅次於普侯斯、A-Rod，沒有其他任何投手高於50。

哈勒戴驚人的戰鬥意志是他受人尊敬的一大原因。（路透）