MLB》哈勒戴意外身亡 前隊友：「他是世界上最好的投手」

〔體育中心/綜合報導〕已退休的塞揚強投哈勒戴(Roy Halladay)今天駕駛小飛機驚傳墜機身亡,享年40歲。許多球員、以及過去與他共事的前隊友們,紛紛表示哀悼。

過去曾與哈勒戴在費城人同隊的300轟打者伊巴內茲(Raul Ibanez)表示,他是最好、最穩定的投手,「很強大的隊友、很好的人。」也為他家人祈禱;而遊騎兵投手海默斯(Cole Hamels)說,「哈勒戴是世界上最好的投手之一,但對我來說,他是位偉大的導師、一位最重要的朋友,他的職業道德將永遠根深蒂固在我身上。」

前費城人球員維托里諾(Shane Victorino)也在推特上說,有榮幸在棒球界與哈勒戴當隊友、競爭對手、朋友,「更重要的是兄弟。」;豪爾德(Ryan Howard)則說,「如此悲傷的一天,我們失去一位偉大的球員、一位更好的人。」

小熊投手萊斯特(Jon Lester)則表示,聽到消息後無法說出話,「我見過最棒的投手之一,非常傷心的一天。」;光芒朗格利亞(Evan Longoria)說,「生命是短暫的,很榮幸與你在比賽中多次對決。」;前天使左投威爾森(C.J. Wilson)說,「哈勒戴毫無疑問是我們這一代棒球界的天才投手。」

Such a sad day. We lost a great ball player but an even better human being. Many prayers to Brandy, Ryan, & Brayden. We will miss you Roy. — Ryan Howard (@ryanhoward) 2017年11月7日

Devastated by the tragic loss of Roy Halladay. Best, most consistent pitcher ever. Tremendous teammate. Loving father. Great person. Prayers — Raúl Ibañez (@RaulIbanezMLB) 2017年11月7日

Roy Halladay was unequivocally a hero of our baseball generation- a gifted pitcher that absolutely set every gold standard for MLB. (1) — C.J. Wilson (@str8edgeracer) 2017年11月7日

Just heard the tragic news about @RoyHalladay and I'm speechless. One of the best pitchers I've ever seen play. Very sad day for our game. — Jon Lester (@JLester34) 2017年11月7日

哈勒戴意外身亡。(資料照,路透)