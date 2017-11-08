NBA》小鋼砲得償所願 布雷德索：很高興能成為公鹿一員

布雷德索將離開太陽隊。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕開季後第一筆交易案，太陽隊與公鹿隊互換球員，交易案主角之一太陽隊後衛布雷德索（Eric Bledsoe）曾公開表示想離開太陽，在得知交易完成後，在推特上發布影片，感謝太陽球迷以及很興奮能成為公鹿一員。

“I’m extremely excited to be a Milwaukee Buck.” — @EBled2 pic.twitter.com/DofZIa1Jkr — UNINTERRUPTED （@uninterrupted） 2017年11月7日

太陽隊用布雷德索向公鹿隊換取中鋒孟羅（Greg Monroe）與未來首輪選秀及2018年第二輪選秀權。

布雷德索在影片裡表示，「這兩週真是漫長，我想說我從來就不是個說謊者，我想感謝鳳凰城的球迷，隊友、訓練員、球團工作人員，我與我的家人在這裡度過了4年的美好時光。接下來我想說我很興奮能成為公鹿的一員，希望密爾瓦基的球迷已經準備好接受我的到來！」

布雷德索2010年第一輪18順位被雷霆選中，隨及交易至快艇展開生涯，在2011拿到最佳新秀第二隊，生涯場均13.1分、4.6助攻、3.8籃板，因體能勁爆素有「小LBJ」之稱。

孟羅與布雷德索將互換球衣。（美聯社）