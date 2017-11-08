NBA》H.巴恩斯怒砍31分9籃板 小牛大勝巫師終結6連敗

H.巴恩斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕小牛今作客巫師的比賽，靠著前鋒H.巴恩斯（Harrison Barnes）31分9籃板及超級新秀D.史密斯（Dennis Smith Jr.）貢獻生涯新高22分8籃板8助攻帶領下，終場以113：99擊敗巫師，成功終結近期的6連敗。

比賽開場D.史密斯連得5分，加上老將「德國坦克」諾威斯基（Dirk Nowitzki）跳投得手，小牛打出一波7：0的好開局，而巫師靠著當家球星「牆哥」沃爾（John Wall）單節砍下12分5助攻，加上歐布瑞（Kelly Oubre Jr.）首節結束前連飆2顆3分球，幫助巫師首節打完追近比分，以32：34兩分落後進第二節。

第二節一開始，雙方都擺上替補陣容，小牛巴瑞亞（J.J. Barea）表現出色，接連得分外加助攻，帶領球隊開節打出一波9：0攻勢，將領先優勢擴大至雙位數，隨後巫師換回主力仍無法拉近比數，半場打完小牛以64：53領先。

下半場巫師開局就靠著接連3分球拉進比數，不過小牛麥休斯（Wesley Matthews）跳出來連飆3分球，帶領小牛帶著14分領先進入第四節。

末節巫師靠著米克斯（Jodie Meeks）的外線及罰球一度把比分追近到只有2分差，小牛再度靠著麥休斯跳出來砍進關鍵3分球，並帶領球隊打出一波15：5攻勢奠定勝基，終場小牛以113：99擊敗巫師，成功終結近期的6連敗。

小牛方面H.巴恩斯31分9籃板及超級新秀D.史密斯貢獻生涯新高22分8籃板8助攻，替補中鋒梅傑里（Salah Mejri）10分10籃板，另外送出5火鍋。



巫師方面雙箭頭「牆哥」沃爾貢獻23分3籃板14助攻，畢爾（Bradley Beal）23分4籃板，替補前鋒歐布瑞則有9分7籃板。

D.史密斯飛身暴扣。（歐新社）

沃爾。（法新社）