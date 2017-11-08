NBA》神經刀回神飆三分 詹皇、愛神合灌62分退公鹿（影音）

JR史密斯開季表現低迷，今天砍進本季新高20分。（美聯社）

〔記者張浩群／綜合報導〕騎士開季陷入低潮，上一役面對東部爐主老鷹意外吞敗，今天在主場迎戰「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）率領的公鹿隊，騎士先發表現超給力，除了詹姆斯（LeBron James）和洛夫（Kevin Love）合力灌進62分外，「神經刀」JR史密斯（JR Smith）終於回神，攻下本季新高的20分，騎士終場以124：119擊敗公鹿，賞給對手4連敗。

東部霸主騎士力圖振作，詹姆斯首節率隊打出一波12：3的攻勢，取得39：28的領先，不過公鹿次節也展開反攻，亞德托昆波上半場轟進21分，助隊半場以67：65超前。

JR史密斯此役共砍進5顆三分球，而其中3顆都出現在下半場關鍵時刻，更在決勝節助隊打出一波10：3的小高潮，甩掉公鹿的追擊，騎士終場以124：119贏球。

洛夫攻下全隊最高的32分、16籃板，皆寫下本季新高，詹姆斯貢獻30分、9助攻、8籃板和3抄截，而JR史密斯挹注本季新高20分；公鹿方面則以亞德托昆波的40分最佳，另有9籃板4火鍋。

詹姆斯。（美聯社）

洛夫。（美聯社）

亞德托昆波。（美聯社）