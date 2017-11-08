NBA》塔圖姆命中關鍵三分 厄文：他必須勇於出手

塔圖姆昨日面對老鷹攻下全隊次高21分，並投出關鍵三分球。（資料照片，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕近況火燙的塞爾提克，在昨日面對老鷹比賽以3分之差踢館成功，拿下9連勝，末節讀秒階段新秀塔圖姆（Jayson Tatum）命中關鍵三分，球隊一哥厄文（Kyrie Irving）表示，「他做得很好，那是他該做的，機會來了就要勇於出手。」

儘管塞爾提克貴為聯盟龍頭，但昨日面對老鷹的頑強抵抗，雙方你來我往，全場多達25次互換領先，末節剩下48秒時，塞隊僅領先1分，塔圖姆在左邊底線接獲史馬特（Marcus Smart）傳球，出手命中三分，將領先優勢拓展至4分，終場塞爾提克以110:107擊敗老鷹。

厄文（左一）與塔圖姆（右一）兩人皆是杜克大學校友。（法新社）

球隊老大哥厄文在賽後接受訪問時，談到塔圖姆關鍵一擊的表現，「那球很重要必需要進，他也必須出手投籃，如果他沒出手，那我會馬上到他面前，告訴他你必須將球投出去。」

對於火燙的球隊狀態，厄文認為，球隊上下每個人都知道自己的角色定位，就像塔圖姆那次出手對他來說只是一次出手投籃的機會，「我很高興他投進了。」

本季探花塔圖姆表現優異，在主將海沃德（Gordon Hayward）開幕戰就受傷的情況下，獲得更多上場機會，進攻方面成熟的演出，場均能攻下14.3分外加6.5籃板。

塔圖姆有望競爭本季新人王獎項。（美聯社）

