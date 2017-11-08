NBA》鵜鶘雙塔合砍62分27籃板逆轉溜馬 取得客場3連勝

A.戴維斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘今作客溜馬的比賽，靠著雙塔「一眉道人」A.戴維斯（Anthony Davis）和「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）合力砍下62分27籃板，帶領鵜鶘以117：112逆轉溜馬，取得自2013年後首次客場3連勝。

今日比賽，雙方展開一場激烈的得分大戰，首節雙方有來有往，溜馬靠著結束前史岱芬森（Lance Stephenson）切入得手，首節打完溜馬以37：34領先。

第二節開局雙方砲火依舊激烈，不過在末段溜馬打出一波10：3的攻勢，讓溜馬以75：61，帶著14分差進入下半場。

下半場雙塔開始發威，兩人第三節合砍27分，帶領鵜鶘單節打出35：19的攻勢，以96：94反超比分。

雙方末節形成拉鋸戰，不過鵜鶘始終保持些微領先優勢，在終場前28秒，溜馬1分落後，不過M.透納（Myles Turner）沒能投進逆轉球，隨後溜馬被迫使用犯規戰術，J.哈勒戴（Jrue Holiday）雖然2罰中1，不過A.戴維斯搶到致勝進攻籃板，終場鵜鶘以117：112逆轉擊敗溜馬，取得自2013年後首次客場3連勝。

鵜鶘方面雙塔A.戴維斯貢獻37分14籃板4助攻2火鍋，卡森斯32分13籃板6助攻2火鍋，J.哈勒戴10分3籃板5助攻。

溜馬方面M.透納拿下21分12籃板3火鍋，史岱芬森14分8籃板2助攻，歐拉迪波（Victor Oladipo）攻下15分4籃板3助攻。

卡森斯。（法新社）