MLB》朗神後第一人 艾倫納多締金手套鬼神紀錄

艾倫納多拿下三壘手金手套五連霸。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天公布金手套獎得主，國家聯盟部分，三壘手金手套由艾倫納多（Nolan Arenado）拿下，這也是自他新人年以來第5座的三壘金手套，也成為繼鈴木一朗之後再度有人達成這項壯舉。

艾倫納多自菜鳥球季就以22歲之姿奪下生涯首座金手套，2013年至2017年完成5連霸的成就，他也是自前馬林魚外野手鈴木一朗以來，第一位自新人年就連續5次蟬聯金手套的球員。鈴木一朗曾在2001年至2010年締造過外野金手套10連霸的紀錄 。

艾倫納多除了防守優異之外，打擊火力也相當兇猛，今年賽季他繳出37轟、130分打點、打擊率3成09，連4年全壘打超過30轟，連3年打點破百。

2017年金手套獲獎名單：

捕手

美聯：馬多納度（Martin Maldonado），天使（第1座）

國聯：巴恩哈特（Tucker Barnhart），紅人（第1座）

一壘手

美聯：哈斯默（Eric Hosmer），皇家（第4座）

國聯：高德史密特（Paul Goldschmidt），響尾蛇（第3座）

二壘手

美聯：多齊爾（ Brian Dozier），雙城（第1座）

國聯：拉梅修（ DJ LeMahieu），洛磯（第2座）

三壘手

美聯：朗格利亞（Evan Longoria），光芒（第3座）

國聯：艾倫納多（Nolan Arenado），洛磯（第5座）

游擊手

美聯：西蒙斯（Andrelton Simmons），天使（第3座）

國聯：克勞佛（Brandon Crawford），巨人（第3座）

左外野

美聯：戈登（Alex Gordon），皇家（第5座）

國聯：歐蘇納（Marcell Ozun），馬林魚（第1座）

中外野

美聯：巴克斯頓（Byron Buxton），雙城（第1座）

國聯：英西亞提（Ender Inciarte），勇士（第2座）

右外野

美聯：貝茲（Mookie Betts），紅襪（第2座）

國聯：海沃德（Jason Heyward），小熊（第5座）

投手

美聯：史卓曼（Marcus Stroman），藍鳥（第1座）

國聯：葛蘭基（Zack Greinke），響尾蛇（第4座）