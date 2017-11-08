HBL》東山高中首戰開紅盤 隊長周駿澔是奧運跆拳道銅牌之子

東山高中隊長周駿澔父親周桂名是1992年巴塞隆納奧運跆拳道銅牌得主。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕106學年度高中籃球聯賽男子甲級16強預賽今在台北體育館點燃戰火，上屆殺出驚奇的台中東山高中首戰碰上由資格賽脫穎而出的基隆商工，靠著犀利的三分砲火，以94：58開出紅盤。

東山上屆從資格賽開始打起，在教練廖覎鋕、柯裴馨運籌帷幄下，一路締造驚奇，曾在8強階段擊敗過傳統強權能仁家商、泰山高中，收下隊史最佳第5名；本季他們陣中共有8位高三生，也被看好朝4強目標前進。

東山此仗砍進13顆三分球，先發5虎有4人得分上雙，周世加21分、沈睿洋14分、邱子軒11分、劉承彥10分，板凳出發的陳緯4次三分球出手全進，貢獻14分。廖覎鋕表示，本屆12位球員都可以輪流上陣，早就設定首戰每人上場時間不會多，希望藉由實戰比賽讓子弟兵打出強勢回歸的樣子，並把進攻、防守做到平常訓練該有的模樣。

在廖覎鋕眼中是位具領導能力且又負責任的隊長周駿澔，上場15分51秒，貢獻5分、3籃板、1助攻、1抄截與1阻攻。

周駿澔168公分，全隊僅他未超過170公分，但他出生自運動世家，父親周桂名是1992年巴塞隆納奧運跆拳道銅牌得主，不過，他國小5年級就「棄拳」，高中在東山接受正規籃球訓練，他笑說：「練籃球累多了，一天都要練3餐，但我現在真的比較習慣了啦！」