NBA》馬刺三槍合砍71分擊退快艇 主場戰績本季聯盟最佳

艾德瑞吉。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今天主場迎戰快艇，靠著艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）、D.格林（Danny Green）、蓋伊（Rudy Gay）三人合砍71分，帶領馬刺以120：107擊敗快艇，主場取得本季聯盟最佳5勝1敗的成績。

今日比賽第一節雙方有來有往，節奏非常迅速，不過快艇在最後幾波進攻沒能把握，首節打完以26：32落後於馬刺。

第二節快艇展開反攻，A.瑞佛斯（Austin Rivers）與W.強森（Wesley Johnson）接連得分，幫助快艇反超比分，半場打完，快艇以55：52領先。

第三節馬刺上演超級飆分秀，D.格林及蓋伊兩人接連得分，再加上P.加索（Pau Gasol）的3分球，單節砍下40分，以92：76領先快艇16分進入最後一節。

末節快艇改變陣容，擺上五小陣容，並靠著超級第六人L.威廉斯（Lou Williams）接連3分球及跳投命中將比分拉回10分差，不過馬刺隨後穩住陣腳，艾德瑞吉接連在禁區拿分，幫助馬刺再度拉開比分，終場馬刺以120：107擊敗快艇，取得3連勝，主場取得聯盟最佳5勝1敗的成績。

馬刺方面，艾德瑞吉攻下25分6籃板2助攻2火鍋，D.格林拿下24分2助攻，板凳蓋伊也有22分7籃板3助攻。

快艇A.瑞佛斯拿下24分2籃板3助攻，葛瑞芬（Blake Griffin）手感欠佳，13投4中攻下15分9籃板6助攻，第六人L.威廉斯則有17分3助攻。

D.格林。（今日美國）

蓋伊。（美聯社）