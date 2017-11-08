中職》回應周刊報導 林煜清否認、林智勝將開記者會

〔記者羅志朋／綜合報導〕今天（11月8日）所出刊的壹周刊爆料，影射多名球員發生「不好的事情」才被中信兄弟釋出，林智勝、蔣智賢、陳鴻文與張正偉所屬經紀公司寶悍表示，與4人溝通後，將在近期召開記者會說明。

另外，壹週刊報導林煜清因操守傳聞而遭中信球團釋出，其所屬展逸經紀否認此一說法，說明如下：

一、林煜清絕無涉入任何與假球相關事件，亦無與任何酒色財氣事件有所牽扯，無論未來是否繼續球員生涯，我們絕不容許個人操守遭到質疑。

二、林煜清自2011年加入職棒後，從未有球團人員直接或間接對其質疑「實力和表現有段差距、未完全發揮」，亦從未有球團管理階層傳簡訊對其嗆聲說：「不要以為你在幹嘛我不知道！」週刊報導內容皆非事實。

三、2013年球季中，曾有媒體工作人員私訊林煜清，暗指從當日比賽的控球和速度判斷，懷疑林煜清涉及假球，林煜清當時即予以否認，該名工作人員今年季中轉赴中信球團任職，因此在林煜清今年未進入季後賽名單時，曾與經紀公司討論是否與此事有關，並向球員工會報備此事。經紀公司在總冠軍賽前及本週一，曾兩度直接詢問球隊是否對林煜清有任何關於假球的懷疑，中信球團領隊兩次都回覆絕無此事。

四、週刊昨日致電經紀公司，先是詢問林煜清被釋出的想法，經紀公司回覆已在周一的聲明稿中說明清楚不再多談，週刊再問中信球團是否有質疑林煜清涉入假球，經紀公司除嚴正否認林煜清與假球有關外，並說明曾直接就此議題詢問球隊，球隊的回答都是絕無此事。

因此，我們不解今日週刊關於經紀公司的回應內容與昨日實際所述為何有所出入，任何人對於林煜清的清白有所質疑，林煜清本人及經紀公司絕對捍衛到底，絕不會有週刊所述之「事情過了就算了。」

林煜清。（資料照，記者陳志曲攝）

林智勝。（資料照，記者林正堃攝）