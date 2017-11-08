HBL》高苑工商首戰驚險贏球 教練田本玉氣到「過度換氣症」

田本玉教練出現「過度換氣症」（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕106學年度高中籃球聯賽男子甲級16強預賽今在台北體育館點燃戰火，連兩屆贏得第4名的南霸天高苑工商首戰打得險象環生，連教練田本玉都氣到出現老症狀「過度換氣症」，好在奇兵林奇翰連進2顆三分球，一哥陳郁仁又抄截直接上籃得手，驚險以70：68氣走強恕高中。

高苑本屆正值換血階段，加上日前傷兵不斷，導致首戰贏得十分驚險，隨隊教練廖楚翔認為，子弟兵第一場比賽就是放不開，此仗確實是幸運撿到，希望後續2場預賽的狀況能漸入佳境。

場邊田本玉身體不適，也讓球場上的球員找回應有的高苑球風，而追平大功臣林奇翰全場9分進帳，但他出手3次，命中率是百分百，並包括價值連城的三分球，他表示，第一顆三分球投進後，也讓自己的信心提升不少，所以當球隊落後3分，就毫不猶豫拔起來出手；陳郁仁攻下全隊最高15分，但三分球出手13次僅中2球，他坦言，看到田教練身體不適真的很難過，但他也就更想把比賽贏下來。

高苑工商驚險逆轉對手，場邊球員開心狂吼（記者林岳甫攝）

陳郁仁關鍵抄球上籃，幫球隊逆轉對手（記者林岳甫攝）

田本玉教練出現「過度換氣症」（記者林岳甫攝）

陳郁仁抄到球狂奔，幫助高苑工商贏得首場勝利（記者林岳甫攝）