HBL》濁水溪以南唯一代表 高苑首戰驚險過關

高苑工商首戰勝出。（記者洪定宏翻攝）

〔記者洪定宏／高雄報導〕高中籃球甲級聯賽男子組16強賽今天開打，高苑工商身為濁水溪以南唯一代表球隊，背負南台灣奪冠使命，首場迎戰強恕高中，在第一節落後1分的高苑，最後逆轉勝，以70比68的2分小差距，驚險過關。

高苑在HBL的最佳成績為亞軍，強恕為季軍，但擠進4強的次數都是6次；第5至第8名的次數，強恕為7次、高苑5次。整體而言，2隊實力相當。

因此，雖然高苑在第一節以15比16落後強恕，但第二節以33比27領先；強恕也不是省油的燈，第三節追到49比49平手。

第四節更扣人心弦，高苑原本以62比64落後，林奇翰連續射出2個3分球，進補6分，追到68比68平手。

最後最後22.58秒，發球權在強恕，卻被高苑陳郁仁抄截得分，成為逆轉勝關鍵的一球。

終場高苑以70比68擊敗強恕，明（9）日下午迎戰基隆商工。

為了幫選手集氣加油，高苑師生製作看板，在教室拍照po到董事長余政憲的臉書，讓選手及教練團備感窩心。

高苑工商董事長余政憲（中間站立者）到場督軍。（記者洪定宏翻攝）

HBL開打，高苑（白衣）首戰擊退強恕（紅衣）。（記者洪定宏翻攝）

高苑以70比68勝強恕，驚險贏得首戰。（記者洪定宏翻攝）

高苑師生製作看板，透過臉書為選手加油。（記者洪定宏翻攝）