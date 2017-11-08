中職》王鴻程梁家榮投入冬盟 西武首度派員

中信兄弟王鴻程。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕亞洲冬季棒球聯盟11月25日開打，中職今天公布名單，不少已在母隊擔任一軍主力的選手也在其中，猿隊朱俊祥、梁家榮、廖健富及中信王鴻程、林明杰、王威晨、曾陶鎔、吳東融等人都將參與。

中職聯隊今年由桃猿首席教練林振賢領軍，曾在冬盟獲打擊王的梁家榮，上半季站穩先發，仍對自己表現不滿意，主動表示希望第3次參戰，藉冬盟繼續磨練自己。

另有許多季中選秀的新面孔，例如狀元郎廖健富、榜眼陳重羽，吳丞哲、吳桀睿、陳重廷、林立等人也曾以台灣培訓隊身分參加冬盟，將再次亮相。

冬盟今年共6隊參賽，除了老班底中職聯隊、韓職聯隊、日職東西軍外，新增日本社會人隊，歐洲聯隊也結合美國選手組成歐美聯隊。

日職西軍由軟銀教練大道典良擔任監督，除軟銀、中日、歐力士和阪神外，西武獅也首度派員參加，其中有連2年參賽的宗佑磨、2015年U18世界盃國手佐藤世那、2016年亞青賽國手鈴木將平、2016年U23世界盃國手植田海。本季在一軍出賽100場的歐力士捕手若月健矢，也毛遂自薦參與。

冬季聯盟11月25日開打，今年比賽地點加入桃園球場。（資料照）

日職東軍由巨人教練川相昌宏出任監督，由巨人、養樂多、羅德、DeNA、樂天組成，陣中包括養樂多去年第1指名寺島成輝、巨人第1指名吉川尚輝都是備受期待的新秀，還有2016年亞青賽國手島孝明、曾參加冬盟的今村信貴。

韓職聯隊仍由柳承安領軍，以警察廳隊搭配少數職棒現役球員，此次韓職10隊都有派員參加，最受關注是陳冠宇的羅德前隊友李帶溵，與2016年U23世界盃國手朱曉祥、在一軍有不少出賽數的韓華鷹外野手金源石等人。

去年由WBSC籌組的歐洲聯隊，今年加入美國籍選手，陣容更強大。由荷蘭國家隊教練楊森（Steve Janssen）擔任教頭，共18位美國選手，其中有7名小聯盟球員，包括馬林魚莫蒂森（Clayton Mortensen）、道奇捕手墨非（John Murphy ），表現令人期待。

至於首度參賽的日本社會人隊，多位今年亞錦賽國手名列其中，包括隊長佐藤旭、下勾投手鈴木健矢、對巴基斯坦轟3分砲的捕手木南了、外野手長谷川拓真等。

★2017年冬季聯盟中職聯隊名單

總教練：林振賢

教練團：林明憲、劉家豪、林正豐、曾翊誠、凃壯勳、蔡建偉

訓練員：陳雁風

投手：江辰晏、鄭鈞仁、朱俊祥、吳丞哲、陳敏賜、游宗儒、羅華韋、林威志、彭世杰、蔡齊哲、王鴻程、洪心騏、黃子鵬、陳仕朋、楊達翔

捕手：林明杰、廖健富、陳重羽

內野手：王威晨、林立、曾陶鎔、吳東融、吳桀睿、陳重廷、梁家榮

外野手：申皓瑋、陳文杰、林書逸、于孟馗、陳子鴻